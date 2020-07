Weimarer Land Schilderklau in Grammetal beschäftigt Polizei

Warum aber stiehlt man ein derartiges Schild? Darüber streiten sich die Geister. Es gibt unterschiedliche Theorien. "Es hat auf jeden Fall etwas mit der Neugliederung der Gemeinde zu tun", sagt Isserodas Ortschaftsbürgermeister Ralf Lober. Lange gab es Streit, wohin Mönchenholzhausen gehören soll: zu Erfurt oder doch zur neuen Landgemeinde? Am Ende brachte ein Bürgerentscheid das Ergebnis. Ein Großteil sprach sich für einen Beitritt zur neuen Landgemeinde Grammetal aus. "Das aber ist nicht jedem Recht. Viele können sich mit der neuen Struktur nicht anfreunden - es ist eine große Herausforderung, aus 16 Orten eine Gemeinde zu machen", so Lober.

Vielleicht ist Wehmut Grund für den Schilderklau, vermutet der Ortschaftsbürgermeister. Auf den alten Schildern steht noch "Mönchenholzhausen - Weimarer Land". Von einem Grammetal ist nichts zu lesen. "Oder aber es steckt einfach eine Sammleridee dahinter. So ein Schild ist für den einen oder anderen ein nettes Souvenir", sagt Sven Kühn, Bürgermeisterkandidat im Grammetal. Was aber kann man schon mit einem Ortseingangsschild anfangen? "In die Garage hängen, vielleicht", meint Kühn. Lober vermutet, es taucht vielleicht in einer Heimatstube oder einem Museum wieder auf. Auf einschlägigen Internetplattformen wird aktuell zumindest keines der Schilder angeboten.

Die Polizei ermittelt weiter. Sie will die Verantwortlichen finden. In ihren Augen ist es Nostalgie, die dahinter steckt. Anders als im jüngsten Fall in Buchenwald bei Weimar. Auch dort ist erst kürzlich ein Ortseingangsschild verschwunden. Der Hintergrund in Buchenwald ist aber ein ganz anderer, stellt Polizeisprecherin Steffi Kopp fest. Die Beamten gehen in diesem Fall von einem rechtsradikalen Antrieb aus. Ein Buchenwald-Schild gilt in speziellen Kreisen als eine Art Trophäe.