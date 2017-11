Nicht schon wieder: Amtstierarzt Dr. Stefan Kleinhans kann es nicht fassen. Vor Ort erwartet ihn ein unappetitliches Bild: Zwei Schweine und ein Schaf, schätzt Kleinhans, hat er da vor sich. Zumindest das, was davon übrig geblieben ist. Er muss die Reste entfernen und wird sie ins Landeslabor zur Untersuchung schicken. "Wenn von den abgelegten Tierresten eine Infektionsgefahr für Mensch oder Tier ausgeht, dann handelt es sich um eine Straftat", so Kleinhans. Krankheiten könnten übertragen werden und im schlimmsten Fall Seuchen ausbrechen. Dann hätte der Verursacher nicht nur die Umwelt verschmutzt, sondern sich sogar strafbar gemacht.

Laut Viehverkehrsverordnung müssen Tierhalter ein so genanntes Bestandsbuch führen. Es gibt Auskunft darüber, wie viele Tiere auf dem Hof leben, wie viele geboren, geschlachtet oder verkauft worden sind. Sollte es da Unregelmäßigkeiten geben, wird Kleinhans eine Verwarnung aussprechen und dem Tierhalter etwas Zeit geben. Ist der zweite Kontrollbesuch erfolgreich und das Buch wurde nachgetragen, ist alles in Ordnung. Sollte das aber nicht so sein, droht ein Bußgeld.

Abschrecken will der Amtstierarzt nicht. Aber aufklären muss er. Gerade vor der drohenden Afrikanischen Schweinepest, die sich auch Deutschland nähert, sei es wichtig, dass die Leute sich ihrer Verantwortung und möglicher Risiken wieder bewusster werden. Sie müssten wissen, was sie mit ihren Umweltsünden anrichten können. Ob es tatsächlich mehr Fälle illegaler Schlachtabfallentsorgung im Landkreis gegeben hat, kann der Amtstierarzt nicht sicher sagen. Gefühlt sei es aber so, zumindest zeigten immer mehr Menschen diese unschönen Funde an.