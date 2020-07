EducAid Kenya e.V. Thüringer Verein baut eine Schule in Mombasa

Die Idee fand viele Fans, auch unter den Kenianern. Bauunternehmer, Planer, Eltern - viele unterstützten die Thüringer vor Ort. Sie gründeten quasi einen kenianischen "Parallel-Verein", der die Geschicke im Land leitet. Und dann der Spießrutenlauf in Sachen Finanzierung. Es wurden viele Privatspenden akquiriert. Für öffentliche Gelder warteten Anträge, Akten und Berge an Formularen. Im März 2020 war es so weit. Sie hatten das Geld zusammen und einen Bauunternehmer gefunden.