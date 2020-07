Neumark Knappe Mehrheit gegen Bürgerbegehren zur Schweinezucht

In Neumark im Weimarer Land wird es kein Bürgerbegehren gegen die Schweinezuchtanlage van Asten geben. 55 Prozent der Wahlbeteiligten stimmten dafür, dass die Stadt einen Bebauungsplan auf den Weg bringt.

Der Schweinebetrieb will seine Zucht erweitern und sich auch flächenmäßig vergrößern. Der Bürgermeister der zuständigen Landgemeinde Thomas Heß zeigte sich erleichtert. Der Bebauungsplan sei die einzige Chance für die Kommune, bei einer Erweiterung mitzureden und dem Betrieb Grenzen aufzuzeigen, sagte der CDU-Politiker. Zudem sieht Heß den Stadtrat gestärkt. Der hatte sich bereits im vergangenen Jahr für einen B-Plan ausgesprochen.

In Neumark soll der Schweinebetrieb van Asten vergrößert werden. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Eine Bürgerinitiative hatte das Bürgerbegehen in Gang gebracht. Sie befürchtet eine Erweiterung des Betriebes von riesig zu gigantisch, so Sprecherin Beatrice Sauerbrey. Die Wahlbeteiligung lag bei 75 Prozent. 407 Männer und Frauen waren wahlberechtigt. Der Schweinebetrieb in Neumark ist aktuell der Zweitgrößte im Freistaat. Momentan werden dort rund 42.000 Tiere gehalten.