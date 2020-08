Nach Drohung Großaufgebot der Polizei sucht Mann in Apolda

Großeinsatz in Apolda: Seit Donnerstag sucht die Polizei in der Kreisstadt des Weimarer Landes nach einem Mann. Spezialkräfte rückten an, auch eine Drohne kam schon zum Einsatz. Bisher wurde der Tatverdächtige nicht gefunden - die Polizei hält sich mit Informationen deshalb bedeckt.