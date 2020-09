Bei einem Lkw-Unfall auf der A4 zwischen Magdala und Apolda ist am Montagmorgen ein Lastwagen in Brand geraten. Polizeiangaben zufolge fuhr der mit Holzpaletten beladene Lkw auf einen Schwerlasttransport mit einer Holzerntemaschine auf. Dabei fing der Holzlaster Feuer und brannte komplett aus. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Zudem wurde ein nachfolgender Lkw beschädigt.

Nach ersten Schätzungen liegt der Schaden bei etwa 200.000 Euro. Die Polizei sperrte vorerst die A4 in Fahrtrichtung Frankfurt für die Löscharbeiten. Um 7:45 Uhr wurde eine Fahrspur wieder freigegeben. Dennoch staute sich der Verkehr über mehrere Kilometer - auch noch am Nachmittag und auch auf Nebenstrecken. Der Verkehr wird bereits bei Jena-Zentrum abgeleitet, um Stau in den Tunneln zu vermeiden. Autofahrer sollen deutlich mehr Zeit einplanen.