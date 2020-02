Apolda Mohring erklärt Unterstützung für Merz-Kandidatur um CDU-Bundesvorsitz

Der Thüringer CDU-Landesvorsitzende Mike Mohring hat Unterstützung für die Kandidatur von Friedrich Merz für den CDU-Bundesvorsitz demonstriert. "Wir setzen auf Dich, weil wir hoffen, dass die CDU mit Dir neue Kraft ausstrahlt", sagte Mohring am Mittwochabend beim Politischen Aschermittwoch seiner Partei in Apolda. Die Partei brauche einen Neuanfang, "damit wir die Geschichte der CDU als Volkspartei gut fortschreiben können." Mohring sagte auch, er hoffe auf einen fairen Wettbewerb zwischen allen Kandidaten für das Amt. Neben Merz, der am Mittwochabend Gast in Apolda war, hatten in den vergangenen Tagen auch der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet und der frühere Bundesumweltminister Norbert Röttgen ihre Kandidaturen für den CDU-Bundesvorsitz erklärt.

Scharfe Kritik an Parteiführung in Berlin

Mike Mohring Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK In seiner Rede übte Mohring scharfe Kritik an der Bundesspitze der Partei. Die CDU sei "eine stolze, aber derzeit in schwierigen Wassern treibende Partei", sagte er. "Manches wäre leichter gewesen, wenn wir aus Berlin mehr Vertrauen als Misstrauen bekommen hätten und wenn uns nicht so viel Einrede entgegen gestanden hätte." Die CDU sei eine föderale Partei und gewinne ihre Stärke aus den Landesverbänden heraus.



Zugleich räumte Mohring eigene Fehler ein. In den Jahren seiner Verantwortung an der Spitze der Thüringer Christdemokraten habe er "nicht alles richtig gemacht". Jedoch wünsche er seinen Nachfolgern an der Spitze von Landespartei und Landtagsfraktion, "dass ihnen erspart bleibt, was ich in den letzten Monaten erleben musste". Manches entscheide man falsch. Jedoch müsse immer bedacht werden, dass hinter jedem, der sich politisch engagiere, auch ein Mensch stecke.

Wir haben uns manchmal mehr misstraut als gemeinsam unterstützt. CDU-Landeschef Mike Mohring

Mehr Profil als Partei der Mitte gefordert

Mohring forderte seine Partei auf, sich künftig stärker als Partei der Mitte zu profilieren. Die CDU müsse die Lebensleistung älterer Menschen anerkennen und "den kleinen Mann in den Mittelpunkt unserer Arbeit stellen". Er verteidigte zugleich seine nach der Thüringer Landtagswahl am 27. Oktober 2019 geäußerte Bereitschaft, mit der Linken über eine Zusammenarbeit zu reden. Er habe dafür geworben, um Stabilität für das Land zu erreichen. Zwar sei der Parteitagsbeschluss zur Abgrenzung gegenüber Linkspartei und AfD richtig. "Aber was machen wir, wenn ein solcher Beschluss auf eine Realität trifft, zu der er nicht passt?"

Der CDU-Politiker, der seine Ämter an der Spitze von Landespartei und Fraktion aufgeben will, betonte, es dürfe zu keiner Zeit eine Zusammenarbeit mit der AfD geben. Die CDU dürfe sich aber nicht nur aus der Abgrenzung gegenüber der AfD und der Linkspartei definieren. Sie müsse inhaltliche Debatten über Themen und Konzepte führen und selbstbewusst auftreten. Mohring sagte, er sehe ein "gespaltenes Land", in dem Unversöhnlichkeit zum Maßstab der politischen Kultur geworden sei.

Lasst uns gemeinsam für dieses Land kämpfen. Nicht die an den Rändern dürfen gewinnen, sondern wir in der Mitte müssen stärker sein. Das ist unsere große Aufgabe. Mike Mohring

Merz gibt Ramelow Schuld an politischer Krise

Friedrich Merz Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Der Kandidat für den CDU-Bundesvorsitz Friedrich Merz sagte in seiner Rede, der eigentliche Verursacher der politischen Krise in Thüringen sei Ex-Ministerpräsident und Linke-Spitzenkandidat Bodo Ramelow. Dieser habe die Landtagswahl verloren, weil seine bisherige Koalition aus Linken, SPD und Grünen nach der Wahl am 27. Oktober keine Mehrheit mehr im Thüringer Landtag habe. "Der eigentliche Fehler, der das Ganze ausgelöst hat, war die Arroganz, die Überheblichkeit zu sagen, ich stelle mich hier zur Wahl und erwarte, dass andere mitstimmen, obwohl sie es vor der Wahl anders gesagt haben." Die CDU habe vor der Landtagswahl erklärt, für die Wahl eines Ministerpräsidenten von der Linken nicht zur Verfügung zu stehen. "Wenn man das vor der Wahl sagt, muss dieses Wort auch nach der Wahl gelten."

Jedoch habe die CDU auch Fehler gemacht. So sei es wünschenswert gewesen, den Parteitagsbeschluss, der eine Zusammenarbeit mit Linken und AfD ausschließe, stärker zu differenzieren. Es gebe zwar zwischen Linkspartei und AfD viele Gemeinsamkeiten, aber eben auch viele Unterschiede. Hauptproblem im Land sei der ausufernde Rechtsextremismus. Dieses Problem sei unterschätzt worden.

Gerade wir in der Mitte der Gesellschaft müssen dafür sorgen, dass auch diejenigen, die es verharmlosen, relativieren, die die Zeit des Nationalsozialismus in Deutschland zum Vogelschiss erklären, dass die von uns keine Hand gereicht bekommen. Friedrich Merz