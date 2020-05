Schaden in Millionenhöhe Brand in Tierfutterfabrik Ospelt in Apolda

Im Gewerbegebiet Apolda hat die Tierfutterfabrik Ospelt gebrannt. Wie die Landeseinsatzzentrale der Polizei mitteilte, waren seit dem frühen Dienstagmorgen mehrere Feuerwehren mit etwa 75 Rettern im Einsatz. Nach Informationen von MDR THÜRINGEN gestalteten sich die Löscharbeiten am mehr als 30 Meter hohen Gebäudedach teilweise schwierig. Dieses stand zeitweise komplett in Flammen. Aus Bad Kösen wurde deshalb ein Fahrzeug mit einer extra langen Drehleiter angefordert.

Mitarbeiter seien nicht verletzt worden, sie hatten beim Eintreffen der Feuerwehren bereits das Gebäude verlassen können. Zunächst war befürchtet worden, dass Gas austritt. Das habe sich jedoch nicht bestätigt, so die Polizei. Die Feuerwehr geht aktuell von einem Schaden in Millionenhöhe aus. Derzeit laufen die Löscharbeiten noch.

Wegen der starken Rauchentwicklung wurden Anwohner in der Umgebung aufgerufen, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Autofahrer auf der angrenzenden B87 werden nicht behindert. Die Firma Ospelt hatte Ende vergangenen Jahres angekündigt, eine knappe Million Euro in ihr Apoldaer Tierfutter-Werk in ein neues Abluftsystem zu investieren.