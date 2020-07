Tintenfischpilz Exotische Pilzart - Rote Tentakeln in Thüringer Wäldern

Die Pilze tragen nach dem "Schlüpfen" aus dem Hexenei eine olivgrüne Sporenmasse auf den Tentakeln. Sie erinnern an Saugnäpfe, so kam der Tintenfischpilz zu seinem Namen. Der Geruch des Exoten erinnert an Aas und lockt Fliegen und andere Insekten an. Die saugen die Sporenmasse auf und verbreiten sie mit ihrem Kot.

Der Tintenfischpilz ist in Deutschland nicht heimisch. Er soll vor rund 100 Jahren aus Neuseeland und Australien nach Europa gekommen sein. Sporen des Pilzes haben wahrscheinlich in der Wolle von importierten Schafen überlebt. Erste Funde gab es 1914 in den Vogesen in Frankreich. In Deutschland wurde die Pilzart erstmals 1938 im Schwarzwald entdeckt.