Im Weimarer Land hat es am frühen Montagmorgen einen tödlichen Verkehrsunfall gegeben. Nach Polizeiangaben war eine Radfahrerin zwischen Magdala und Kleinschwabhausen unterwegs, als sie von einem Auto erfasst wurde. Der Fahrer hatte sie übersehen. Die Frau stürzte in den Straßengraben und erlitt so schwere Verletzungen, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb. Der Autofahrer erlitt einen Schock.