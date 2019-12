Bei einem Unfall auf der A4 sind am Sonntag zwischen Apolda und Magdala vier Menschen schwer verletzt worden. Sie kamen per Rettungshubschrauber und Rettungswagen in Kliniken, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte.

Möglicherweise sorgte Glätte für den schweren Unfall auf der A4 zwischen Apolda und Magdala. Bildrechte: MDR/Johannes Krey