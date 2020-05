Bei einem Unfall in Kranichfeld (Weimarer Land) ist am Sonntagabend ein 44 Jahre alter Mann verletzt worden. Er war mit seinem Kleintransporter auf der Mohrentaler Straße unterwegs, als er in einer Kurve die Kontrolle über das Fahrzeug verlor.

Am Unfallort bot sich ein Trümmerfeld - es musste nicht nur jede Menge Glas beseitigt werden, sondern auch ausgelaufenes Öl und Benzin. Am Montag trägt eine Fachfirma zudem Erdreich ab, in das ein Teil des Öls versickert war. Am Auto entstand Totalschaden.