Bei einem Unfall in Apolda ist am Donnerstagabend eine Motorradfahrerin schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde sie auf der Erfurter Straße von einem Autofahrer übersehen, der auf ein Tankstellengelände einbiegen wollte. Das Auto erfasste die 23-Jährige. Sie stürzte und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden.

Die schwer verletzte Motorradfahrerin wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. (Symbolfoto) Bildrechte: MDR/DRF Luftrettung