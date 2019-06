Bei einem Verkehrsunfall auf der B87 sind am Dienstagmittag zwei Frauen lebensbedrohlich verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei sind zwei Autos am Kreisel Rödigsdorf/Oberroßla im Weimarer Land frontal zusammengestoßen. Eine 34-jährige Fahrerin geriet von Rödigsdorf kommend aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem Auto einer 68-Jährigen. Beide Frauen kamen per Hubschrauber in umliegende Krankenhäuser. Wegen der Bergungsarbeiten musste die Bundesstraße in beiden Richtungen voll gesperrt werden.

Rätselhafter Frontalzusammenstoss am Kreisel Rödigsdorf/Oberroßla im Weimarer Land. Dabei wurden am Dienstag zwei Frauen schwer verletzt. Bildrechte: MDR/Johannes Krey