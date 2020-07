Die Polizei hat in Apolda am Samstagabend eine Veranstaltung der rechten Szene aufgelöst. Dabei wurden auf einem Gartengrundstück im Ortsteil Oberroßla mehr als 80 Personen angetroffen, wie die Beamten in der Nacht mitteilten.

In Apolda haben sich Mitglieder der rechten Szene getroffen. Die Polizei griff ein. (Symbolfoto) Bildrechte: imago images / Jonas Walzberg