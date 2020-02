Jens-Christian Wagner Bildrechte: dpa

Wagner leitete von 2001 bis 2014 die Gedenkstätte Mittelbau-Dora, die ebenfalls zur Stiftung gehört. Seit 2014 leitet der 54-Jährige die Stiftung niedersächsische Gedenkstätten, zu der unter anderem die KZ-Gedenkstätte Bergen-Belsen gehört.



Anfang des Jahres hatte er von zunehmenden rechten Provokationen in Gedenkstätten berichtet. "Es ist nicht überraschend, dass es auch an Schülerinnen und Schülern nicht spurlos vorbeigeht, wenn sich in der gesamten Gesellschaft die Grenzen des Sagbaren nach rechts verschieben", sagte er. Bedingt werde dies durch Vorstöße aus Reihen der AfD und anderer Rechtspopulisten.



Nach dem Zeitungsbericht lief die Nachfolgesuche seit 2018. Die Position sei mit einer Professur für "Geschichte in Medien und Öffentlichkeit" an der Universität Jena verbunden. Am Samstag war zunächst keine Bestätigung für die Meldung zu bekommen.