Der Porzellanhersteller Weimar Porzellan mit Sitz in Blankenhain hat Insolvenz angemeldet. Wie das Unternehmen mitteilte, hatte eine geänderte Marken- und Sortimentsstrategie nicht den erwünschten Erfolg. Mit ihrem klassischen Sortiment sei die Manufaktur bis vor zwei Jahren vor allem in Russland aktiv gewesen. Dort sei der Umsatz aber eingebrochen. Neue Produkte habe der Hersteller nicht stark genug etablieren können, um den Umsatzrückgang abzufangen und neue Märkte zu erschließen.

Wie eine Unternehmenssprecherin MDR THÜRINGEN sagte, kam Weimar Porzellan nie aus den roten Zahlen heraus. Der Gesellschafter - die Könitz Porzellan GmbH mit Sitz in Unterwellenborn in Ostthüringen - musste immer wieder Geld zuschießen. Könitz sieht sich wegen strittiger Zollforderungen jedoch nicht mehr in der Lage, finanziell auszuhelfen.