Ein bislang unbekannter Täter hat auf einer Weide im Kreis Weimarer Land ein Pferd schwer verletzt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurden dem Tier lange Schnittwunden an Brust und Flanke zugefügt. Sie mussten von einem Tierarzt genäht werden.

Der Angriff auf den Hengst habe sich in der Nacht zu Montag auf einer Koppel am Ortsrand von Nerkewitz bei Apolda ereignet. Der Besitzer des Tieres habe die Verletzungen des Tieres am Montagmorgen entdeckt und Anzeige erstattet. Die Polizei sucht nun Zeugen, die möglicherweise etwas von der Tat mitbekommen haben oder in der Nähe der Koppel Menschen oder Fahrzeuge gesehen haben, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten.