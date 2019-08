Bad Sulza Neue Thüringer Weinprinzessin gekürt

Thüringens neue Weinprinzessin heißt Julia Peter. Die 22-Jährige wurde Sonntagnachmittag beim Weinfest in Bad Sulza gekrönt. Ein Jahr lang darf sie die Thüringer Weinbauregion auf Messen und Veranstaltungen repräsentieren.

Julia Peter, Thüringer Weinprinzessin 2019-2020. Bildrechte: Stadt Bad Sulza/Christoph Keller

Ihren ersten großen Auftritt wird die neue Weinprinzessin beim Winzerfest in Freyburg an der Unstrut Anfang September haben. Julia Peter kommt aus Apolda. Sie ist Rechtspflegerin am Amtsgericht. Als Kind war sie bereits gemeinsam mit ihrer Zwillingsschwester Weinengel und hat die damaligen Thüringer Weinprinzessinnen bei ihren Auftritten begleitet. Als Prinzessinnenwein hat Julia Peter einen fruchtigen Kernling 2018 vom Weingut Zahn ausgewählt.