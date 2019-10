Der CDU-Spitzenkandidat für die Landtagswahl, Mike Mohring, hat am Sonntag eine weitere Morddrohung gegen ihn publik gemacht. In einer E-Mail haben Rechtsextremisten demnach von ihm gefordert, seinen Wahlkampf einzustellen. "Wenn ich das nicht tue, dann wollen sie mich abstechen, so wie die Oberbürgermeisterin von Köln, Henriette Reker, oder gar eine Autobombe zünden", sagte Mohring.