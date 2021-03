2020 kamen in Thüringen netto gerade fünf Windräder dazu

Ramona Rothe kann die Thüringer Zahlen dazu aus dem Stand referieren: 2020 wurden im Freistaat 16 Windkraftanlagen errichtet und elf Anlagen stillgelegt, sagt die Leiterin der Servicestelle Windenergie bei der Thüringer Energie- und Greentech-Agentur Thega - einer Beratungstochter der Landesentwicklungsgesellschaft und damit des Landes. Der Zuwachs der installierten Leistung - also das, was alle Mühlen zusammen unter Volllast ins Stromnetz speisen würden - liegt bei 46 Megawatt auf 1.640 Megawatt. Und dieses Plus liegt allein daran, dass neue Anlagen jeweils eine höhere Leistung haben als stillgelegte.

Nur noch Minimal-Chance für neue Windkraftanlagen

Neue Windkraftanlagen zu errichten, ist in Thüringen inzwischen kaum noch möglich. Standorte sind überhaupt nur noch in den Wind-Vorranggebieten genehmigungsfähig, die die Regionalen Planungsgemeinschaften in ihren Regionalplänen ausgewiesen haben. Alte Windräder haben zwar Bestandsschutz, dürfen aber nur dann durch neue, leistungsfähigere ("Repowering") ersetzt werden, wenn der Standort in einem Vorranggebiet liegt. Außerdem galt früher ein Mindestabstand von 750 Meter zu Siedlungen - heute sind es 1.000 Meter und mehr. Und das Verbot weiterer Windkraftanlagen in Thüringer Wäldern engt das Standortpotenzial für Windkraftanlagen nochmals ein. Mitte Dezember 2020 wurde das Verbot vom Landtag beschlossen, nachdem es von der FDP vorgeschlagen, von der CDU begeistert aufgegriffen und von Rot-Rot-Grün zähneknirschend um des Stabilitätspakts willen mitgetragen wurde.

Acht Windräder auf dem Kamm von Großschwabhausen geplant

Die Schwierigkeiten der Windmüller macht das Projekt Großschwabhausen deutlich: Der bundesweit tätige Windkraft-Projektierer Energiequelle mit Sitz im brandenburgischen Zossen und einer Niederlassung in Erfurt will hier im Weimarer Land zusammen mit drei Thüringer Bürgerenergiegenossenschaften Windkraftanlagen errichten. Auf dem Kamm zwischen Großschwabhausen und Hohlstedt wäre Platz für acht dieser Anlagen, heißt es auf der Projekt-Website. Stand der Technik wären Windräder mit 166 Meter Nabenhöhe und einem Rotordurchmesser von 160 Meter - die Blattspitzen würden also in fast 250 Metern Höhe durch die Luft zwischen Weimar und Jena schneiden. Matthias Golle ist Vorstand bei einer der drei Genossenschaften, bei der Ilmtal eG mit Sitz in Weimar. Er sagt, mit Energiequelle hätten die Genossenschaften ein 50/50-Projekt verabredet, ohne dass die Zahl der Windräder feststehe. Acht sei die Maximalzahl.

Projektierer wollen Regionalplan und damit Windkraftverbot kippen