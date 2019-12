Es war ein Risiko - eine wirtschaftliche Unsicherheit, die das Unternehmerpaar Klaus-Dieter Böhm und Marion Schneider 1999 eingegangen ist. Zwar brachten sie genug Erfahrung im Gesundheitswesen mit, um im Klinikzentrum Bad Sulza einzusteigen. Doch eine Therme war dann doch etwas Anderes. Ebenso die finanzielle Basis. Die Investoren brachten als Erste in Thüringen eine "Private Public Partnership", kurz PPP, auf den Weg - eine Zusammenarbeit zwischen der Stadt Bad Sulza und ihnen als Privatunternehmer. In diesem Fall wurde die Stadt Bauherr der Therme und die Unternehmer die Betreiber.

Aber auch für die Unternehmer war das Risiko der PPP hoch. Schließlich musste die Pacht erwirtschaftet werden und Spaßbäder galten als "Geldgräber", sagt Schneider. Die Therme sollte auch kein Spaßbad werden. Statt Wasserrutsche setzten Schneider und Böhm auf Unterwassermusik: In der Klinik im Kleinen erprobt, wurde nun für eine Wasserfläche von über 700 Quadratmetern gedacht. Und das in Deutschland bis dato unbekannte besondere "Liquid Sound" System hielt von Anfang an, was es versprach: getragen im Solebad in Bad Sulza lassen sich Musik und Licht genießen.

Dieses Konzept verschaffte der Therme in der Thüringer Provinz einen deutschlandweiten Ruf. Die Eröffnung wurde sogar in New York zur Kenntnis genommen. Und der Zuspruch der Menschen hier war "von Tag Eins an groß", erinnert sich Marion Schneider. Kulturchef Micky Remann entwickelt "Liquid Sound" weiter. Inzwischen entstehen Hörspiele zum Genuss unter Wasser, in der Therme wird Livemusik geboten. Die dazu nötige Technik wird ebenfalls ständig erweitert. Nichts von dem, was heute verbaut ist, gab es 1999. Und die Technik war die besondere Herausforderung: "Wertintensive Scheinwerfer" zum Beispiel seien ständig ausgefallen, weil sie für die salzhaltige Luft und das Solewasser einfach nicht gebaut waren. Kinderkrankheiten, die das Haus gelöst hat.