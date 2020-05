Die Polizisten blieben trotz des durch Corona verzögerten Prozessbeginns in Untersuchungshaft. Bildrechte: dpa

Wegen gemeinschaftlicher Vergewaltigung müssen sich die beiden Beamten ab Dienstag vor dem Erfurter Landgericht verantworten. Ihr Prozess sollte bereits Ende März starten, doch auch die Gerichte fuhren ihren Betrieb aufgrund der Corona-Pandemie herunter. Der Verhandlungstermin wurde deshalb um sechs Wochen verschoben. Kein Grund, die U-Haft aufzuheben, befand das Thüringer Oberlandesgericht. Die Angeklagten werden also in Handschellen in den Gerichtssaal geführt.