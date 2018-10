Landesparteitag in Arnstadt: AfD kürt Kandidaten für Wahl 2019

Beim Parteitag der Thüringer AfD in Arnstadt ist es zu einer Panne gekommen. Bei der Wahl des Spitzenkandidaten für die Landtagswahl in einem Jahr haben nach Angaben eines Sprechers am Samstag einige Mitglieder mehr als einen Stimmzettel erhalten. Zur Wahl steht dort Landeschef Björn Höcke. Die gut 280 stimmberechtigten Mitglieder mussten den Saal verlassen und sich noch einmal neu registrieren lassen. Der Parteitag ist seit etwa 12 Uhr unterbrochen. Bei dem Parteitag wählt die AfD ihre Landesliste für die Landtagswahl im kommenden Jahr.

Indes hat der Thüringer AfD-Vorsitzende Björn Höcke die Landesregierung und die Landesbehörden scharf angegriffen. Auf dem Parteitag nannte Höcke das Ziel, die Landes- und die Bundesregierung auf demokratischem Weg zu stürzen. Den Thüringer Verfassungsschutz verglich er mit der DDR-Staatssicherheit, weil er die AfD zum Prüffall erklärt hatte . Höcke will sich auf dem Parteitag erneut zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl in einem Jahr wählen lassen. Der Landesvorstand hat keine Reihenfolge der Listenplätze vorgeschlagen. Daher wird es voraussichtlich um die vorderen Plätze Kampf-Kandidaturen geben.

Thüringens AfD-Chef Björn Höcke und der zweite Landeschef Stefan Möller. Bildrechte: dpa

Höcke gilt als Rechtsaußen in der AfD. Platz zwei auf der Liste soll wohl an den zweiten Landeschef, Stefan Möller, gehen. Ab Listenplatz drei wird es dann möglicherweise eng. Nach Angaben eines Sprechers rechnet die AfD damit, im nächsten Jahr etwa 20 bis 25 Sitze im Landtag besetzen zu können. In einer repräsentativen Umfrage lag die AfD in Thüringen zuletzt bei 23 Prozent - als zweitstärkste Partei nach der CDU mit 30 Prozent und knapp vor der Linken mit 22 Prozent.



Der zweitägige AfD-Parteitag dient allein der Aufstellung der Landesliste. Nach Angaben des Sprechers wird am Samstag im Tagesverlauf AfD-Chef Alexander Gauland als Gastredner erwartet.