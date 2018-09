Flugplatz Alkersleben: Zwei Tote nach Flugzeugabsturz bei Arnstadt

In diesem Jahr ist es bereits der zweite Absturz eines Leichtflugzeuges in Thüringen. Im Ilm-Kreis war im Mai ein Segelflieger abgestürzt. Der 21 Jahre alte Pilot kam verletzt ins Krankenhaus. Im Juni 2017 stürzte auf dem Dolmar bei Meiningen ein erfahrener Pilot ab und starb. Damals waren falsche Ersatzteile und ein gewagtes Manöver Schuld für den Absturz. 2016 gab es in Thüringen gleich vier Abstürze kleinerer Flugzeuge - bei einem Segelfliegerwettbewerb bei Jena, auf einer Wiese in Neuahus am Rennweg, auf dem Flugplatz Dermsdorf in der Nähe von Kölleda und bei Schöngleina.