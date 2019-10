Die Ermittlungen gegen zwei unter Missbrauchsverdacht stehende Polizisten weiten sich aus. Nach Informationen von MDR THÜRINGEN werden die früheren Einsätze der beiden Beamten überprüft. Dahinter steht die Frage, ob die Männer schon früher bei gemeinsamen Einsätzen möglicherweise derartige Straftaten begangen haben. Die Beiden befinden sich in Untersuchungshaft. Sie stehen im Verdacht, am 28. September in Arnstadt gemeinsam eine Frau sexuell missbraucht und vergewaltigt zu haben, die sich in ihrem Gewahrsam befand.