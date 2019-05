Auch der Bahnhof von Plaue ist von dem Unwetter betroffen. Viele Züge halten deswegen nicht in Plaue (Bild von Sonntagabend).

Auch der Bahnhof von Plaue ist von dem Unwetter betroffen. Viele Züge halten deswegen nicht in Plaue (Bild von Sonntagabend). Bildrechte: MDR/ Martin Wichmann

Die heftigen Regenschauer am Sonntag haben Plaue im Ilm-Kreis besonders stark getroffen. Wie die Rettungsleitstelle des Ilm-Kreises MDR THÜRINGEN sagte, waren mindestens 24 Keller im Ort überflutet und mussten ausgepumpt werden. Zudem war der Zugverkehr kurzzeitig unterbrochen worden. Grund waren die enormen Wassermassen von bis zu 50 Liter pro Quadratmeter.

Die Wassermassen haben unter anderem auch den Bahnhofstunnel über- und unterspült. Viele Züge halten deswegen nicht in Plaue. Nur wer von Arnstadt Richtung Meiningen unterwegs ist, kann in Plaue aus- oder umsteigen, weil dort das Gleis nicht so stark betroffen ist. Für Reisende aus anderen Zügen ist laut einer Sprecherin der Deutschen Bahn der Ein- oder Ausstieg wegen des vielen Wassers zu gefährlich. Der Tunnel ist noch immer gesperrt. Feuerwehrleute und ein Notfallmanager der Deutschen Bahn sind vor Ort und informieren Reisende.