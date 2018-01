Nach dem Ausbruch von drei Häftlingen aus der Jugendstrafanstalt Arnstadt werden neue Details bekannt. Nach Informationen von MDR THÜRINGEN war in Arnstadt ein akustisches Alarmsignal ausgeschaltet. Dieses hätte die Beamten in der Überwachungszentrale aufmerksam machen müssen, dass jemand versucht den Zaun zu durchtrennen. Warum das Warnsignal ausgeschaltet war, wird derzeit intern geprüft. Nach Recherchen von MDR THÜRINGEN soll es in der Nacht zuvor wegen des heftigen Windes viele Fehlalarme an der Zaunanlage gegeben haben. Deshalb soll angeblich der dauerhafte akustische Alarm ausgeschaltet worden sein.

Justizminister Dieter Lauinger Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Vor dem Hintergrund, dass die Haftanstalt in Arnstadt eine der modernsten in Thüringen ist, könne er die menschlichen Fehler die gemacht wurden nicht nachvollziehen. So hätten zwischen dem Durchtrennen des Zauns und der eigentlichen Flucht der drei Gefangenen fast anderthalb Stunden gelegen. Dass keinem der Beamten in der Haftsanstalt ein Loch im Zaun aufgefallen sei, sei ihm unerklärlich. Das Gefängnis war 2014 in Betrieb gegangen.



Derzeit werde genau geprüft, warum das alles passiert ist. Das gleiche gelte für die Aufsicht der Gefangenen in der Werkstatt. Es könne nicht sein, dass sich Gefangene aus einem eigentlich verschlossenen Raum einen Bolzenschneider besorgten, ohne dass jemand das bemerke. Lauinger sagte aber auch, dass er seine Äußerungen zu den Vorfällen in Arnstadt nicht als pauschale Kritik an den Beamten im Strafvollzug verstanden wissen wolle. "Die Beamten im Thüringer Strafvollzug leisten an 365 Tagen im Jahr einen sehr, sehr guten Job", so Lauinger.