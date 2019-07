Auch ein Vierteljahr nach dem Fund einer Babyleiche in Thüringen ist der Fall noch nicht geklärt. Die Polizei hat deshalb nun eine bundesweite Öffentlichkeitsfahndung gestartet. Der tote Säugling war am 20. April von Spaziergängern auf einer Streuobstwiese in Geschwenda (Ilm-Kreis) entdeckt worden.