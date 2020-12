Winziger Laden - riesige Auswahl. Die Bäckerei Fischer in Arnstadt. Bildrechte: MDR/Sandra Voigtmann

Die Bäckerei Fischer in Arnstadt ist eine der der ältesten Bäckereien Thüringens. Am Holzmarkt in Arnstadt hat sie ihren Sitz - seit 307 Jahren. Andreas Fischer führt die Bäckerei in der zehnten Generation. Der erste Bäcker bei den Fischers war Georg Conrad. Er wurde 1666 geboren, erlernte das Bäckerhandwerk und legte 1694 seine Bäckermeisterprüfung ab. Wo genau sein Geschäft in Arnstadt war, ist heute nicht mehr nachweisbar.

Schon damals gab es aber sogenannte "Brotbänke" an der Südostecke vom Arnstädter Rathaus. Die Kirche, in der Johann Sebastian Bach von 1703 bis 1707 Organist war, steht direkt neben dem Rathaus. Heute trägt sie seinen Namen. Auf dem Weg zur Arbeit kam er also an den "Brotbänken" vorbei und hat vielleicht auch ab und zu Brot von Fischers gekauft.

Laden im Puppenstuben-Format

Am 31. Juli 1713 erwarb Georg Conrad Fischer das Backhaus am Holzmarkt 6 für 1.000 Gulden. Heute steht das Haus unter Denkmalschutz. Und es beherbergt noch immer die Bäckerei. Wer heute in den Laden kommt, wird ein wenig in eine andere Zeit versetzt. Das Mobiliar, das Schiebefenster an der Theke, das große Schaufenster - alles ist fast 100 Jahre alt. Im 19. Jahrhundert konnte das Schaufenster zur Straße hin geöffnet werden. Der Verkauf erfolgte ausschließlich darüber.

Heute wird natürlich im Laden verkauft, der klein ist wie in einer Puppenstube. Die Tradition dieser Bäckerei ist sofort zu spüren, wenn man eintritt. Hinter der Ladentheke steht Gina Fischer mit einer weißen, mit Rüschen besetzten Schürze. Sie kennt fast jeden Kunden persönlich. Sie ist das Gesicht der Bäckerei Fischer. Sie wird auf der Straße gegrüßt und auch mal angesprochen, sagt sie, ob denn noch Schmelznüsse da sind oder Sahneschnitten. Ihr Mann dagegen werde eigentlich nie erkannt. Gina Fischer hat in ihrem Stübchen alles im Griff. Bildrechte: MDR/Sandra Voigtmann

Dabei ist er es doch, der die ganzen Leckereien bäckt. Und das in einer Backstube, die gerade mal 30 Quadratmeter misst. Gut möglich, dass sie eine der kleinsten Backstuben Thüringens ist, lacht er. Eine historische Flügeltür trennt die Backstube vom Laden. Auch hier ist es, als würde man in eine andere Zeit eintreten. Alles ist ein bisschen schief. Rechte Winkel sind Mangelware. So ist das eben in einem Jahrhunderte alten Haus.

Wassermassen fließen vorn wieder aus dem Laden

Die Backstube ist niedrig. Alte Balken sind an der Decke. Groß darf hier niemand sein. Andreas Fischer ist 1,75 Meter. Das geht gerade so, sagt er. Aber, er habe mal einen Gesellen gehabt, der 1,85 Meter groß war. Der habe sich dann öfter mal den Kopf gestoßen, lacht der Bäckermeister.