Wie am Dienstag bekannt wurde, will nach Angaben von Insolvenzverwalter André Rombach die "Arge Bäcker in Thüringen" zum Monatsende bis zu 57 Filialen der Bäckerei-Kette "Frischback GmbH" im Rahmen einer Unternehmensübertragung übernehmen .

Daniel Nahrstedt und Vater Ralf Nahrstedt in einer ihrer Backfilialen. Bildrechte: MDR/Backhaus Nahrstedt/uligraphics

Wie Daniel Nahrstedt gegenüber MDR THÜRINGEN sagte, ist der Anlass für das neue Bäcker-Bündnis die Insolvenz der Frischback-Kette in Arnstadt. Die Ziele für ihn seien aber weitaus höher angesiedelt: Das Bäcker-Handwerk in Thüringen solle dadurch erhalten bleiben. "Die Gespräche laufen momentan auf Hochtouren. Sowohl mit den Frischback-Mitarbeitern, als auch mit anderen kleinen, familiengeführten Bäckereien, die auch mit in unser Boot geholt werden sollen."



Trotz Bedenken zollt Koscielsky den neuen Gesellschaftern Respekt. Die beiden Geschäftsführer machten einen tollen Job und hätten ihre Geschäfte rentabel gesteigert, sagte er. Industrie-Bäckereiketten, wie jene von Helbing und Nahrstedt, sind seinen Angaben nach gut aus der Krise herausgekommen. Beide würden die A-Lagen, also Top-Standorte in größeren Städten, haben und sich nicht auf C-Lagen konzentrieren. Dadurch könnten sie ihre Vormacht auf dem Markt ausbauen, so Koscielsky weiter.