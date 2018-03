Haarhausen, Montagmorgen gegen 8 Uhr. Laut Fahrplan rollt der Nahverkehrszug in wenigen Minuten in den Bahnhof Haarhausen ein. Direkt neben der Straße geht die Tür eines Bauwagens auf. Zwei Männer in orangenen Schutzwesten gehen auf den Bahnübergang zu. Sie warten, bis die Schranken sich senken. Dann hängen sie ein ebenfalls orangenes Absperrbändchen vor die Schranke und warten. Gut vier Minuten später ist der Zug vorbeigerollt, die Absperrbändchen kommen wieder weg. Und die Schranken gehen auf. Handbetrieb Bildrechte: MDR Thüringen

Seit dem 22. Januar dieses Jahres um 9 Uhr wiederholt sich dieses Schauspiel mehrmals am Tag - immer im Takt der vorbeifahrenden Züge. Doch warum das geschieht, dazu gibt es unterschiedliche Aussagen. Die Angestellten vor Ort sagen, sie müssten hier Position beziehen, weil die Züge auf der Strecke seit dem Winterfahrplan schneller fahren dürfen. Deswegen schließe sich die Schranke nicht lang genug. Also müssten sie den Bahnübergang zusätzlich sichern.

Es besteht wenig Veranlassung dieser Expertise zu misstrauen. Denn die beiden Schrankenwärter sind nicht irgendwelche ungelernten Arbeitskräfte, sondern konzerneigenes ausgebildetes Sicherheitspersonal, so die Information der Bahnpressestelle in Leipzig. Allerdings nennt der Sprecher dort einen ganz anderen Grund für die permanente Sicherung des Bahnübergangs. "Die Züge fahren eher zu langsam." Grund sei die 240 Sekunden-Regel. Die besagt, dass an beschrankten Bahnübergängen der Verkehr höchsten vier Minuten warten dürfe. Diese Zeit werde etwa von langsamen Güterzügen mitunter überschritten. Sicher auch ein kleines Rätsel für Bahnreisende Bildrechte: MDR Thüringen

Wieso es in dieser Situation hilft, wenn man vor die Schranke ein Bändchen spannt, erklärt der Bahnsprecher nicht. Ihm ist vor allem die Botschaft wichtig: "Sicherheit wird im Konzern großgeschrieben." Seit wann das Problem denn bestehe, dazu sagt er nichts. Auch die Frage nach den monatlich anfallenden Kosten beantwortet er nicht. Nur dass es noch etwas dauern könnte, bis die Mitarbeiter aus Haarhausen abgezogen werden können. "Für die Lösung des Problems sind Eingriffe in die Stellwerktechnik in Neudietendorf und Arnstadt notwendig. Die Strecke muss für Züge unter 80 und bis zu 160 Stundenkilometer ausgelegt werden." Die Haarhäuser Schranke, sie bleibt - ein Rätsel.