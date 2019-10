Mit einem symbolischen Spatenstich beginnen am Freitagvormittag die Bauarbeiten für das Batteriewerk von CATL am Erfurter Kreuz. Anfang Oktober hatte die Thüringer Landesregierung die Genehmigung für den vorzeitigen Baustart erteilt. Der chinesische Konzern will bis zu 1,8 Milliarden Euro investieren. Es sollen rund 2.000 neue Jobs entstehen. Im Juli 2019 war noch von 600 Arbeitsplätzen die Rede. Die Produktion am Erfurter Kreuz soll spätestens 2022 starten.