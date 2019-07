Ilm-Kreis Brand in Getreidefeld bei Ichtershausen

Erneut hat in Mittelthüringen ein Getreidefeld gebrannt. Am Donnerstagnachmittag standen in der Nähe des Gewerbegebietes Ichtershausen im Ilm-Kreis etwa 1.000 Quadratmeter in Flammen. Gegen 15:30 Uhr sei der Alarm eingegangen, sagte ein Feuerwehrsprecher MDR THÜRINGEN. Fünf Feuerwehren der Region waren im Einsatz, nach zwei Stunden war das Feuer unter Kontrolle und annähernd gelöscht.