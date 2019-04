Der chinesische Batteriehersteller CATL hat den Standort des insolventen Solarzellenherstellers Solarworld in Arnstadt gekauft. Insolvenzverwalter Christoph Niering bestätigte am Montag einen entsprechenden Bericht der Zeitung taz. Die Gläubigerversammlung habe dem Geschäft zugestimmt. Zum Verkaufspreis wollte sich Niering nicht äußern. Laut taz beläuft sich der Verkehrswert der Immobilien auf 40 Millionen Euro. CATL will in Arnstadt eine Fabrik für Elektroauto-Batteriezellen und -Batterien errichten. Im einstigen Solarworld-Standort sollen Logistik, Lager und Verwaltung unterkommen.