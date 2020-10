Eigentlich müsste bei den RSB Thuringia Bulls alles eitel Sonnenschein sein: Die Elxlebener sind die beste Rollstuhlbasketballmannschaft Europas, haben mit aktuell 60 gewonnenen Pflichtspielen in Folge einen Weltrekord inne, den sie noch weiter ausbauen können, und sind laut Trainer Michael Engel auf dem Mount Everest angekommen. Trotzdem steht die neue Saison unter einem ungünstigen Stern: Corona hat dem Verein finanziell stark zugesetzt, zugleich werden ihm die Corona-Hilfen der Landesregierung versagt. Darüber hinaus haben drei wichtige Spieler den Verein verlassen. Alle Anzeichen stehen auf Umbruch und doch ist die Lust auf Basketball ungebrochen. In Elxleben haben wir Manager Lutz Lessmann und Trainer Michael Engel vor dem Saisonstart zum Interview getroffen. Manager Lutz Lessmann und Trainer Michael Engel gehen mit viel Optimismus in die neue Saison. Bildrechte: MDR/Andreas Kehrer

Ende März habt ihr euren vierten Meistertitel gewonnen - den dritten in Folge - aber trotz einer sportlich makellosen Saison war das sicher nicht zufriedenstellend für euch. Denn aufgrund der abgebrochenen Saison wurde euch der Titel frühzeitig zuerkannt. Wie hat es sich angefühlt, ohne Finale Meister zu werden?

Engel: Gute Frage… Wir haben am 1. März das Pokalfinale gespielt und gewonnen und hätten wir damals gewusst, dass es unser letztes Spiel gewesen ist, hätten wir das nächste Restaurant angesteuert und es leergemacht. Das haben wir leider nicht, weil wir wenige Tage später Champions League spielen sollten - aber dann hat sich die Welt verändert. Die Meisterschaft war verdient. Wir sind in allen Spielen der Hauptrunde ungeschlagen geblieben und insofern fühlte es sich nicht so an, als wenn uns das Ding jetzt geschenkt worden wäre. In emotionaler Hinsicht war es aber natürlich nicht vergleichbar, weil dann Ende März ganz andere Dinge wichtig waren.

Corona hat die Gesellschaft, den Sport und dementsprechend auch den Rollstuhlbasketball ziemlich auf den Kopf gestellt. Wie geht ihr mit dieser Situation um?

Engel: Ich glaube, es ist wichtig, zwei Dinge zusammenzubringen: Man muss realistisch genug sein, um zu wissen, dass auch die neue Saison jederzeit abgebrochen werden kann. Gleichzeitig müssen wir optimistisch bleiben, damit wir uns auch motivieren, an unser Leistungslimit zu kommen. Wir freuen uns über jedes Training, das möglich ist, und leben im Moment. Und ich glaube, dass wir als Gesellschaft zu oft in die Vergangenheit und zu oft in die Zukunft schauen und uns damit die Gegenwart vermiesen.

Lessmann: Als am 18. März gesagt wurde, ihr müsst die Tür zuschließen, da hat keiner von uns gedacht, dass wir im Oktober noch Zustände haben, die alles Bisherige infrage stellen - heute sogar mehr infrage stellen als damals. Und wir müssen aufpassen, dass Kultur, Messen, Sport und alles, was unser Leben schön gemacht hat, dass uns das nicht unter den Händen weggleitet. Die Gefahr besteht und ich habe Angst, dass bei nicht einkehrender Vernunft der Kitt in unserer Gesellschaft ganz und gar verlorengeht.

Auch wenn ihr seit ein paar Jahren die erfolgreichste Basketballmannschaft des Landes seid, wart auch ihr auf Hilfen angewiesen. Ihr habt 80.000 Euro durch eine Spendensammlung eingenommen und Corona-Hilfen beantragt. Wie sicher ist die wirtschaftliche Zukunft der Thuringa Bulls?

Lessmann: Das Crowdfunding hat uns sehr geholfen, um es auf gut Deutsch zu sagen: Es hat uns den Arsch gerettet! Ich möchte mich an dieser Stelle nochmal bei allen bedanken, die uns dabei unterstützt haben. Das war großartig! Eine maßlose Enttäuschung waren hingegen die Corona-Hilfen der Landesregierung. Wir sind wahrscheinlich das einzige Profi-Sportteam in Thüringen, das nichts bekommt. Unser Antrag wurde abgelehnt, weil Reha-Sport-Bildung e.V., der Trägerverein der Thuringia Bulls, nicht antragsberechtigt ist. Da geht es auf der ersten Stufe um 78.000 Euro und auf der zweiten um 170.000 Euro. Geld, das uns und auch den Spielern fehlt. Einer der Hauptpfeiler unserer Arbeit ist die Schooltour. Momentan können wir aber nicht in die Schulen gehen und alle Spieler, die über dieses Projekt Geld verdienen, haben gerade keine Arbeit. Das Problem ist halt, dass wir nicht beeinflussen können, wann es da weitergeht oder ob das Ministerium ein Einsehen hat. Wir schieben die Mittel so gut es geht von links nach rechts, sorgen dafür, dass alle Spieler versorgt sind, und konzentrieren uns auf das, was wir beeinflussen können: das Sportliche.

Konzentrieren auch wir uns auf das Sportliche: Am 31. Oktober soll das erste Spiel gegen die Skywheelers aus Frankfurt stattfinden, wie ist die Saisonvorbereitung gelaufen?