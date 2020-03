Nach einem Facebook-Aufruf hat das Nierenzentrum Arnstadt knapp 700 Atemschutz-Masken erhalten. Der Arzt Heiko Anger sammelte am Wochenende für seine 40 Mitarbeiter und 100 Dialyse-Patienten bereits zwei Großspenden von Kleinunternehmern ein. Direkt in den Praxen in Arnstadt und Ilmenau wurden 230 Atemschutz-Masken von Privatleuten abgegeben, wie eine Mitarbeiterin sagte.

Außerdem seien 50 normale Atemschutzmasken und 60 selbstgenähte Masken angekommen. Das sei eine große Hilfe für die Dialysepraxis, hieß es. Ziel sei es, jedem Patienten eine selbstgenähte Maske am Eingang zu geben. Diese würden nach dem Tragen bei 90 Grad Celsius gewaschen. Sie sollen die Virenlast in der Luft vermindern.

Von den Großspenden habe man die Hälfte der Masken an eine Partnerpraxis in Erfurt weitergegeben, hieß es, da es dort auch an Masken fehle. In den kommenden Tagen rechnen die Mitarbeiter mit weiteren Masken, da noch Spenderpakete unterwegs sind.