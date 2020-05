Die Staatsanwaltschaft Erfurt führt mehrere Verfahren wegen Feiern am Vorabend des Quarantäne-Endes von Neustadt am Rennsteig. Das hat der Sprecher der Behörde, Hannes Grünseisen, bekanntgegeben. Nach Angaben der Landespolizeiinspektion Gotha hat die Polizei elf Anzeigen gegen Bewohner wegen Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz, eine Anzeige wegen Beleidigung und eine Anzeige wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte erstattet. Daneben lägen drei Anzeigen von Neustädtern gegen Polizisten vor. Außerdem seien Dienstaufsichtsbeschwerden eingereicht worden.

Über Neustadt, das im Ilm-Kreis liegt, war Ende März wegen mehrerer Coronavirus-Fälle eine zweiwöchige Quarantäne verhängt worden. Die Einwohner durften den Ort nicht verlassen. Am 5. April um Mitternacht wurde die Quarantäne aufgehoben . Am Abend sollen Neustädter das Ende der Isolation bereits gefeiert haben , ohne die geltenden Corona-Regeln einzuhalten.

Unterdessen haben sich in Neustadt schon 650 Einwohner oder 70 Prozent für eine Studie der Uni Jena auf das Coronavirus testen lassen. Studienleiter Mathias Pletz sagte, er sei überwältigt vom Interesse und der großen Hilfsbereitschaft der Neustädter. Dass sich so viele Bewohner testen lassen, habe er nicht erwartet. Die Uni will mit der Studie Infektionsketten nachvollziehen und den Immunstatus bestimmen. Erste Ergebnisse der Studie werden in etwa sechs Wochen erwartet.