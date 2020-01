Jubiläumssendung "Einfach Genial" Die traurige Geschichte des Gurtschneideerfinders

Er ist klein und unscheinbar - doch er kann Leben retten. Der Gurtschneider von Gerhard Sutsch besteht aus Kunststoff. Doch wichtig ist das, was sich in dem kleinen Kasten befindet - ein winziges Messer, scharf wie ein Skalpell, das einen Sicherheitsgurt wie Butter durchschneidet. Natürlich hat das Gerät, das direkt am Gurt aufgefädelt wird, eine Kindersicherung. Es kann mehrmals verwendet werden und hat sogar ein Katzenauge, damit es besser von Helfern im Falle eines Unfalls gesehen werden kann.

Die Geschichte hinter der Erfindung

Gerhard Sutsch demonstriert wie der Gurtschneider funktioniert (Archivfoto). Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK 45 Jahre war Gerhard Sutsch auf den Straßen als Taxifahrer unterwegs. Er hat viele Unfälle gesehen und war oft als Ersthelfer im Einsatz. Schon damals war ihm aufgefallen, dass ein Gurt nach einem starken Aufprall die Insassen im Auto fast an den Sitz fesselt. Der Sicherheitsgurt lässt dann nicht nach und macht die Person fast bewegungsunfähig.



Fatal im Falle eines brennenden Fahrzeuges oder wenn das Auto ins Wasser fällt. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr dauere es im Schnitt zwölf Minuten. In der Zeit muss man sich selber helfen können, dachte Sutsch. Als er selbst einen Unfall hatte, kam ihm die Idee des Gurtschneiders, der direkt am Gurt angebracht ist.

Patent seit 2009