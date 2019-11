In Gehren im Ilm-Kreis hat ein 59-jähriger Mieter Feuerwehrleute mit einer Waffe bedroht. Nach Angaben der Polizei war dem Mann am Freitagabend gegen 21 Uhr Essen angebrannt. Daraufhin hatte ein Rauchmelder angeschlagen. Nachbarn hätten die Feuerwehr alarmiert. Der Mann habe die Feuerwehrleute aber nicht in seine Wohnung lassen wollen und die Einsatzkräfte mit einer Luftdruckwaffe bedroht.

Polizeibeamte führen den Mieter ab, nachdem er in einem Rettungswagen untersucht worden ist. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK