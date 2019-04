Die insolvente Arnstädter Frischback GmbH steht vor einem Besitzerwechsel. Nach Angaben von Insolvenzverwalter André Rombach wird die sogenannte "Arge Bäcker in Thüringen GmbH" 57 Frischback-Filialen samt Mitarbeiter übernehmen. Die verbleibenden 30 Filialen und die Produktionsstätte in Arnstadt sollen vorerst vom Insolvenzverwalter weiter betrieben werden.

Ziel ist laut Rombach, alle Frischback-Mitarbeiter in die Arge zu transferieren - also auch die Mitarbeiter in den restlichen 30 Filialen sowie in den Produktionsstätten. Die Arge (Abkürzung für Arbeitsgemeinschaft, Anm. d. Red.) wurde als Gesellschaft erst vor kurzem gegründet. Dabei handelt es sich um einen Zusammenschluss verschiedener Partner aus der Bäckereibranche.