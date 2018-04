Eine geschlossene Frischback-Filiale Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Frischback ist den Angaben zufolge mehr als sieben Millionen Euro Schulden durch die Insolvenz los. Von den Forderungen der Gläubiger in Höhe von acht Millionen Euro musste der Großbäcker nur noch acht Prozent bedienen. Laut Heyl wurden während der so genannten Insolvenz in Eigenverantwortung keine Mitarbeiter entlassen. Derzeit beschäftigt das Unternehmen 819 Menschen.



Die Zahl der Filialen hat die Bäckereikette um zehn auf 115 reduziert. Frischback will sich künftig mehr auf den Heimatmarkt Thüringen konzentrieren - weiter entfernte Filialstandorte sollen deshalb abgegeben werden. In die Filialen, aber auch in die Werbung will das Unternehmen künftig mehr Geld investieren. Dafür habe Frischback jetzt wieder den finanziellen Spielraum, so Heyl.