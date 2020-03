Ein Falschfahrer hat am Mittwoch auf der A71 am Erfurter Kreuz offenbar mehrere Unfälle verursacht.

Mehrere Menschen erlitten teils schwere Verletzungen. Bildrechte: MDR/WichmannTV

Wie die Polizei MDR THÜRINGEN mitteilte, sollen unter anderem ein Sattelzug und vier weitere Fahrzeuge beteiligt sein. Drei Menschen wurden demnach eingeklemmt, sie konnten aber schon in Sicherheit gebracht werden. Sechs Menschen sollen schwer verletzt worden sein. Weitere Details sind noch nicht bekannt. Zahlreiche Helfer und ein Hubschrauber sind an den Unfallstellen im Einsatz. Die Autobahn ist derzeit zwischen Arnstadt-Nord und dem Kreuz Erfurt in beiden Richtungen gesperrt. Mehr Informationen folgen in Kürze.