Martinroda Grundschule wegen erhöhter Naphthalin-Werte geschlossen

Wegen erhöhter Schadstoffwerte muss die Grundschule Martinroda geschlossen werden. Wie die Pressestelle des Ilm-Kreises mitteilte, wird der Schulunterricht voraussichtlich mit Beginn des neuen Schuljahres in die Grundschule Plaue verlegt. Die Eltern werden seit Montag durch die Behörde informiert. Bei einer Schadstoffuntersuchung waren erhöhte Naphthalin-Werte festgestellt worden. Sie überschreiten in mehreren Unterrichtsräumen die zulässigen Grenzwerte.

Laut Pressestelle ist noch nicht absehbar, wie umfangreich die Arbeiten sein werden und wie lange der Unterricht nach Plaue verlegt werden muss. Der Hort kann bis zum 12. August 2019 regulär in den noch unbelasteten Räumen in der Martinrodaer Schule stattfinden. Er zieht danach mit der Schule zum Schuljahresbeginn nach Plaue um. Bereits im Oktober 2018 war in einer Eisenacher Schule ein Klassenraum wegen erhöhter Naphthalin-Werte gesperrt worden.