Flucht aus Jugendstrafanstalt Arnstadt Polizei fasst Ausbrecher

Die Jugendarrestanstalt in Arnstadt-Ichtershausen Bildrechte: dpa

Bei einem der Ausbrecher handelt es sich um den heute 22-jährigen Sebastian-Amaliu G. Er war 2015 wegen Mordes an einem Wachmann in einem Erfurter Wohnheim zu fast zehn Jahren Haft verurteilt worden. Bei den anderen beiden Ausbrechern handelte es sich um einen Deutschen und einen Kosovaren. Der Deutsche verbüßte nach MDR-Informationen in Arnstadt einen Arrest, der Kosovare saß eine Haftstrafe wegen räuberischer Erpressung ab.



Nach Informationen von MDR THÜRINGEN sollen die drei Häftlinge am Freitagvormittag zwei Leitern zusammengebunden haben und damit über eine Mauer geklettert sein. Anschließend sollen sie mit einem Bolzenschneider ein Loch in den Zaun geschnitten haben. Justizminister Lauinger teilte am Nachmittag mit, die drei Männer hätten nach bisherigem Kenntnisstand in einer Rauchpause mit einem Bolzenschneider den Sicherheitszaun geöffnet und dann mit einer Leiter und einem Seil die Umwehrungsmauer überwunden. Laut Lauinger waren die Drei in der Bauwerkstatt der Haftanstalt in einer Ausbilungsmaßnahme eingesetzt.