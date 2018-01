Zur Alarmpanne beim Häftlingsausbruch in Arnstadt vorigen Freitag liegen jetzt widersprüchliche Angaben vor. Justizminister Dieter Lauinger wies die Darstellung zurück, dass er von der Panne erst am Dienstag durch den MDR erfahren habe. Vielmehr sei er schon am Sonnabend darüber informiert gewesen, dass der wachhabende Vollzugs-Beamte den Alarmton unterdrückt hatte, sagte der Grünen-Politiker. Danach habe ihn am Montag auf einer Presse-Konferenz nur niemand gefragt.

MDR THÜRINGEN hatte am Dienstagvormittag mit einer offiziellen Anfrage den Wissensstand des Ministeriums erfragt. Der Ministeriumssprecher bestätigte, dass der Alarmton abgedreht gewesen sei. Der Sprecher sagte, er habe erst durch den Bericht von MDR THÜRINGEN davon erfahren.

Lauinger sagte dagegen am Dienstagnachmittag, er selber habe davon aber schon seit Samstag gewusst und auch Ministerpräsident Bodo Ramelow davon informiert. Ramelow bestätigte dies in einem Tweet.