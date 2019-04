Die alte Herberge in Vieselbach wurde zu eng und das Gebäude zu alt. Kijula-Chef Wolfgang Schlenstedt hat sich nach einer Alternative umgesehen und sie in Kranichfeld gefunden. Das alte Kurhaus stand zum Verkauf. Der Besitzer war angetan von den Plänen der Kijula. Schlenstedt bekam den Zuschlag und kaufte die Immobilie.

Doch der Jugendlandchef hatte die Rechnung ohne die Stadt gemacht. Am 8. November 2018 zogen seine zehn Jungs und die sieben Betreuer in das Kurhaus ein. Ein so genanntes gemeindliches Einvernehmen gab es zu diesem Zeitpunkt nicht. Der Stadtrat sollte der Nutzungsänderung zustimmen. Denn das Haus erfüllte nun einen anderen Zweck.

Ausgerechnet am 8. November tagte der Stadtrat und forderte Klarheit über die Verhältnisse. Schlenstedt blieb dem Gremium fern. Am ersten Tag in der neuen Bleibe wollte er seine Jungs betreuen und niemandem Rede und Antwort stehen. Die Stadträte waren verschnupft. Zweimal versagten sie ihm das gemeindliche Einvernehmen und erteilten der Kijula damit eine Abfuhr. Offizieller Grund war die Lage des Hauses. Die Jungen-WG ist unweit einer Spielhalle und eines Erotik-Clubs untergebracht. Keine gute Ausgangsposition für verhaltensauffällige Jungs, findet auch der Chef der Verwaltungsgemeinschaft Kranichfeld Fred Menge. Grundsätzlich sei der Stadtrat nicht gegen diese Jungen-WG. Doch nicht an diesem Ort, sagt er.