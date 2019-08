Thüringen AfD-Landesparteitag in Arnstadt

Die Thüringer AfD will im Landtagswahlkampf unter anderem mit den Themen Innere Sicherheit, Migration und Energiepolitik punkten. Im Wahlprogramm, das am Sonntagnachmittag auf dem Landesparteitag in Arnstadt einstimmig beschlossen wurde, wird gefordert, im kommenden Jahr Flüchtlinge ohne Aufenthaltsrecht in Massenabschiebungen außer Land zu bringen. Gewalttätige Asylbewerber sollen in Abschiebehaft genommen werden. Die AfD wolle eine Abschiebe-Initiative 2020 starten, sagte Höcke vor der geplanten Verabschiedung des Wahlprogramms. "Wir wollen endlich ein Abschiebegefängnis in Thüringen. Wir wollen Abschiebeflüge vom Erfurter Flughafen", sagte er unter großem Applaus vor rund 230 AfD-Mitgliedern.

In Thüringen wird es keine Willkommens-Kultur, sondern eine Verabschiebungs-Kultur geben, so Höcke weiter. In Thüringen würden keine illegalen Einwanderer integriert. Darüber hinaus fordert das Wahlprogramm eine personelle Aufstockung der Polizei und einen Stopp des Ausbaus von Windkraft in Wäldern. Zudem wird eine "behördliche Gängelung von Waffensammlern und Sicherheitsfirmen" abgelehnt.

Mehr Rentenpunkte für Eltern gefordert

Zum Thema Rente fordert die AfD zusätzliche Rentenpunkte für Eltern und die Erziehung von Kindern. Wie das finanziert werden soll, lässt die AfD offen. Unklar bleibt auch, wie die AfD den Waldschäden in den Thüringer Wäldern begegnen will. Ein weiterer Schwerpunkt im AfD-Programm ist der Umgang mit den Medien. Ihnen warf Höcke in seiner Rede erneut eine tendenzielle, unfaire Berichterstattung vor. Im letzten Thüringentrend von Ende Juli lag die AfD im Freistaat bei 24 Prozent und damit vor der CDU und nur knapp hinter der Linken.

Höcke weist Instrumentalisierung von Personenschützern zurück