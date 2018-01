Justizminister Dieter Lauinger will nach dem Ausbruch von drei Häftlingen aus der Jugendstrafanstalt Arnstadt über mehr Mitarbeiter für die Thüringer Haftanstalten nachdenken. Lauinger sagte nach einem Gespräch mit den Justizvollzugsmitarbeitern in Arnstadt, ein Problem sei die oft angespannte Personalsituation. Das sei bekannt. Deshalb müsse sich die Landesregierung "vielleicht nochmal sehr intensiv Gedanken um die personelle Ausstattung" der Haftanstalten machen. Am generellen Sicherheitskonzept gebe es dagegen keine Zweifel, sagte der Minister. Gerade die Jugendstrafanstalt Arnstadt sei in dieser Hinsicht hochmodern.