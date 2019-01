Thüringer Schriftsteller Martin Stade gestorben

Martin Stade auf einem Foto aus dem Jahr 2007 Bildrechte: imago/Olaf Wagner

Der Schriftsteller war in den 1970er-Jahren eine Schlüsselfigur der DDR-Literaturszene. 1975 erschien im Buchverlag "Der Morgen" sein historischer Roman "Der König und sein Narr", der einige Jahre später auch verfilmt wurde. Das Buch gilt bis heute als eines der wichtigsten künstlerischen Werke der DDR. Der 1931 in Haarhausen geborene Stade ging den Weg vom überzeugten Kommunisten zum Zweifler und Dissidenten. Der gelernte Rundfunkmechaniker war zunächst bei der FDJ beschäftigt, ab 1969 arbeitete er als freier Schriftsteller.



In einem Interview mit dem SWR im Jahr 1978 sagte Stade: "Die Verhältnisse bei uns haben sich so entwickelt, dass die Partei in starkem Maße diktatorisch über das ganze Leben bestimmt, was natürlich ein Unding ist." Kurz zuvor hatte er gemeinsam mit Klaus Schlesinger und anderen unangepassten Autoren einen Sammelband mit dem Titel "Berliner Geschichten" im Selbstverlag herausgegeben.